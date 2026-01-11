-VÍDEO: Criança fica com anzol preso no rosto durante pescaria em Luziânia (1.3359969)\nUma criança de 10 anos ficou com um anzol preso ao rosto durante uma pescaria em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no momento do lançamento da isca, quando o anzol voltou e atingiu o rosto da menina. Um vídeo mostra parte da extração do objeto na Unidade de Pronto Atendimento de Luziânia (veja acima).\nO caso aconteceu na noite da última sexta-feira (9). De acordo com os militares, a equipe foi acionada para realizar a extração já na unidade de saúde.\nAdolescente morre e homem fica ferido após serem atingidos por tiros em Palmas\nTurista é mordida por tubarão durante mergulho em Fernando de Noronha\nAcidente entre picape e carreta na BR-153 mata motorista e deixa dois feridos