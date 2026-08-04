A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um menino de 3 anos, ocorrida em Palmas. De acordo com o delegado Eduardo Menezes, a investigação trabalha com a suspeita de que a criança possa ter sido vítima de agressões cometidas pelo próprio pai, o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza.\nAssista a reportagem no Bom Dia Tocantins: Polícia Civil investiga suspeita de agressão após morte de menino de 3 anos em Palmas\n"Foi constatado alguns indícios de violência no corpo, e a DHPP foi acionada, e agora a gente está investigando para determinar se houve essa agressão [por parte] do pai ou se ali se deu, na verdade, um homicídio. Então, a gente vai aguardar inicialmente a confecção dos laudos. O laudo cadavérico traz muitas informações importantes para definir se há um acidente ou um homicídio", comentou.