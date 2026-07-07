Uma criança de 4 anos foi arrastada por um homem em um bar em Jataí, no sudoeste de Goiás. Segundo apuração da TV Anhanguera, o caso aconteceu na noite do último sábado (4), enquanto a menina estava com os pais em um estabelecimento conhecido como "Jantinha". A ação foi registrada por câmeras de segurança do local.\nNas imagens, é possível ver que o homem, de 28 anos, está sentado à mesa junto com a família quando, repentinamente, se levanta, vai em direção à criança, segura a menina pelo braço e a retira do local de forma violenta. A criança estava sentada próxima aos pais.\nEm desespero, a mãe é a primeira a tentar impedir a ação do homem, seguida pelo pai. Os pais reagiram imediatamente e conseguiram salvar a filha. Durante a ação, a menina sofreu escoriações e teve tufos de cabelo arrancados. O agressor foi contido por um vigilante que jantava no local até a chegada da Polícia Militar. Segundo a reportagem, o suspeito seria professor e foi convidado por um conhecido da família para se sentar junto com eles.