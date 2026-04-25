Um menino de um ano foi encontrado morto em uma represa após desaparecer em uma propriedade rural de Santa Rita do Tocantins, na região central do estado. Ele foi identificado como Gael Campos Fernandes e completaria dois anos de idade no próximo domingo (26).\nA ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (24), no Projeto de Assentamento São Judas Tadeu, próximo à residência onde a criança morava. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será investigado pela Polícia Civil.\nDe acordo com a Polícia Militar, o pai contou que havia deixado o filho deitado em uma rede, na área externa da casa. Ao se ausentar por alguns minutos, ele retornou e não encontrou mais a criança, passando a procurá-la nas proximidades.\nAtaque a tiros em lanchonete deixa um adolescente morto e dois feridos