Um acidente envolvendo quatro veículos resultou na morte de uma criança de 7 anos na noite de quarta-feira (15), na BR-010, em Porto Nacional, na região central do Tocantins. A vítima, identificada como Pedro Felipe da Silva Melo, chegou a ser socorrida, mas morreu após dar entrada no hospital do município.\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h, no km 424 da rodovia, e foi do tipo colisão frontal seguida de capotamento. Ao todo, 11 pessoas estavam envolvidas.\nAlém da morte da criança, uma pessoa ficou em estado grave, quatro tiveram ferimentos leves e outras cinco saíram ilesas.\nA dinâmica do acidente ainda será investigada pela Polícia Científica, mas a suspeita inicial é de que uma ultrapassagem indevida tenha provocado a colisão.\nO Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 19h11 para atender a ocorrência, registrada no sentido Palmas. As equipes prestaram atendimento a duas vítimas: uma mulher de 66 anos, que apresentava dores na região torácica, e um homem de 51 anos, que estava consciente e estável. Ambos foram encaminhados para atendimento médico.