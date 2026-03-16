Uma criança de 7 anos foi atacada por piranhas no Lago Corumbá I, em Caldas Novas, região sul de Goiás, no domingo (15), por volta das 16h, próximo a um píer. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a menina perdeu parte de um dos dedos do pé após ser mordida enquanto estava na água.\nDe acordo com informações da TV Anhanguera, a criança estava acompanhada do pai e de outros familiares no momento do incidente. Equipes foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a menina foi levada por familiares para um hospital de Caldas Novas.\nAinda segundo a TV, o ponto onde ocorreu o ataque foi georreferenciado pelos militares e a informação foi repassada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para registro e monitoramento.\nBanhistas ficam feridos após ataque de piranha no Lago Corumbá, em Goiás