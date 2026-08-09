Uma menina de 6 anos morreu no Hospital Regional de Dianópolis, no sudeste do Tocantins, após ter cerca de 90% do corpo queimado em um acidente ocorrido enquanto brincava com o irmão na zona rural de Ponte Alta do Bom Jesus. Ela foi idenficada pela Secretaria de Segurança Pública como Cecília Rodrigues Santos Sousa.\nDe acordo com o relato da mãe à Polícia Civil, a tragédia aconteceu no sábado (8), no povoado Mimosa dos Marinhos. A mulher informou que se afastou da residência por aproximadamente 10 minutos para ir a uma horta próxima, deixando a garota acompanhada do irmão, de 9 anos. Nesse intervalo, o menino teria utilizado álcool para atear fogo em gravetos, e as chamas atingiram a irmã.\nAinda conforme a SSP, ao retornar, a mãe encontrou a filha ferida e buscou socorro imediatamente. A menina foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade das lesões.