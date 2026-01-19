Uma criança de 5 anos morreu atropelada por um carro no distrito de Bielândia, em Filadélfia, no início da tarde desta segunda-feira (19). As causas do acidente ainda são desconhecidas.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima chegou a receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.\nTrês pessoas morrem em sequência de acidentes na BR-230, em Cachoeirinha\nDono de bar é morto a facadas no próprio estabelecimento na capital\nAcidente com ônibus do Águia de Marabá no Tocantins deixa preparador físico morto\nO corpo foi removido pelo Samu ao Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, onde passou por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares para o sepultamento.\nO caso foi registrado na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil.