Sabrina e o filho Gustavo (Arquivo Pessoal/Sabrina Feitosa)\nA Polícia Civil investiga a possibilidade da morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, ser enquadrado como violência vicária. O termo é usado para definir situações em que a violência contra pessoas próximas à uma mãe é utilizada como instrumento para causar sofrimento, punir ou controlar a mulher.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Investigação apura violência vicária no caso da morte de Gustavo\nA morte foi constatada no dia 3 de agosto, e conforme investigação, Gustavo teria sido morto no dia anterior. Laudo pericial apontou que a criança morreu em contexto de “crueldade, insensibilidade, indiferença e multiplicidade de lesões”.\nO pai do menino, Igor Gustavo Veloso de Souza, e a madrasta, Kathellen Moreira, foram presos preventivamente. Ela responde por omissão, e o casal é investigado, inicialmente, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura.