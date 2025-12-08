Uma criança de 10 anos morreu após tentar se segurar na traseira de um caminhão em movimento em Colinas do Tocantins, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, no momento do acidente ele tentava realizar uma prática ilegal, se equilibrando no veículo. Manobra conhecida popularmente como 'pegar rabeira'.\nO caso aconteceu na noite deste domingo (7), por volta das 20h54, na Avenida Pedro Ludovico Teixeira. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima morreu ainda no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).\nDe acordo com os militares, ao chegarem no local, testemunhas informaram que a vítima teria perdido o equilíbrio enquanto se segurava na traseira de um caminhão.\nApós algumas diligências, por meio do monitoramento de câmeras de segurança, os policiais encontraram o veículo em um pátio de uma empresa de caminhões, na saída para Palmeirante. Porém, o motorista havia saído do local.