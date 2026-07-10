-RESGATE MENINO (1.3431448)\nUma criança de 10 anos foi resgatada sozinha, com fome e sem água em um apartamento no Setor Faiçalville, em Goiânia, segundo o conselheiro tutelar, José Roberto Silva. Ao POPULAR, o delegado Eduardo Carrara informou que o menino, que tem diabetes tipo 1, não tinha acesso ao banheiro e fazia as necessidades fisiológicas em vasilhas plásticas e sacolas. A mãe dele foi presa e autuada pelo crime de abandono de incapaz. A Polícia Civil informou que não tem informações sobre o pai da criança.\nInicialmente, o Conselho Tutelar divulgou que o menino foi resgatado no dia do aniversário dele. No entanto, quando o Conselho teve acesso ao documento de nascimento da criança constatou outra data.\nEle não tinha alimento. No quarto dele tinha várias canetas de insulina que ele mesmo tinha que administrar esses remédios em horários prefixados pela mãe [...] Ele relatou aos policiais que havia comido apenas algumas bolachas durante o dia e estava com sede; não havia água no local. Os policiais conseguiram subir uma garrafa de água por uma corda até o quarto do menor”, disse o delegado.