O pequeno Tiago Silva Lopes, de 5 anos, brincava com os primos no quintal da casa de uma tia momentos antes de desaparecer e ser encontrado morto, na zona rural de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e não verbal, foi localizada pelo Corpo de Bombeiros submersa em um tanque de dejetos de suínos.\nEm entrevista à repórter Rafaella Barros, a mãe do garoto, a diarista Paula Silva de Oliveira, contou que a família, que reside na área urbana de Rio Verde, passava o fim de semana na fazenda — localizada na GO-174, na região da Granja Ubiratan/Granja Primavera. Era a primeira vez que eles visitavam o local.\nSegundo a mãe, no último sábado (15), após passarem a tarde em um córrego próximo, a família retornou para a sede da propriedade. Tiago tomava banho e brincava em uma caixa d'água no quintal com os primos, enquanto as mulheres da família estavam sentadas na varanda da casa vigiando as crianças. O pai de Tiago não estava no momento, pois havia saído para realizar um trabalho em uma granja vizinha.