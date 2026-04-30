Píton foi apreendida pela Polícia Civil (Reprodução/TV Anhanguera)\nO criador da píton que foi filmada passeando em uma rua de Aruanã, no noroeste de Goiás, tinha outras serpentes em casa, informou a Polícia Civil. De acordo com a TV Anhanguera, o tutor mora em Anápolis, no centro do estado, onde tinha ainda animais das espécias cobra-rato, cobra-rei-da-califórnia e cobra-do-milho. Todas elas são consideradas exóticas e não fazem parte da fauna brasileira, informou o biólogo Edson Abrão Hassan.\nDe acordo com reportagem da TV Anhanguera, o criador se identificou como biólogo e disse que ganhou a píton há sete anos. O delegado Luziano de Carvalho disse que o tutor chegou a apresentar documentos relacionados aos animais, mas eles não são considerados válidos.\nO nome do criador não foi divulgado e, por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.