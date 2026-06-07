-VÍDEO_IDOSA_ATROPELADA (1.3419331)\nA costureira Isabel Alves de Lima, de 78 anos, morreu após ser atropelada enquanto atravessava a Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Conhecida carinhosamente como “Dona Bela”, ela era uma figura muito querida na região. Segundo o repórter John Willian, da TV Anhanguera, a idosa estava indo para um pet shop para comprar ração para seus gatos de estimação quando o acidente ocorreu. (assista acima).\nO acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (5).Câmeras de segurança registraram o momento em que a idosa, descrita como muito ativa pela família, caminha pela calçada e aguarda para atravessar a via. Ao iniciar a travessia, ela foi atingida por um veículo. O impacto foi fatal e a morte foi confirmada ainda no local.\nSegundo testemunhas, Isabel havia acabado de passar por uma casa lotérica e estava a apenas 200 metros de sua casa. Uma amiga da vítima, identificada como Dona Célia, foi uma das primeiras a chegar e reconhecer o corpo.