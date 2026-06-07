-VÍDEO_IDOSA_ATROPELADA (1.3419331)\nA costureira Isabel Alves de Lima, de 78 anos, morreu na tarde da última sexta-feira (5) após ser atingida por um carro no Jardim Guanabara, em Goiânia. Moradora do bairro há décadas, "Dona Bela", como era carinhosamente chamada, atravessava a Avenida Vera Cruz para comprar ração para seus gatos quando o acidente aconteceu. (assista acima).\nCâmeras de segurança registraram o momento em que a idosa, descrita por familiares como uma mulher muito ativa, aguarda na calçada antes de iniciar a travessia. O impacto ocorreu assim que ela entrou na via e foi fatal; a morte foi confirmada pela equipe de socorro ainda no local.\nTestemunhas relataram que Isabel estava a cerca de 200 metros de sua residência e havia acabado de sair de uma casa lotérica. Uma amiga próxima, identificada como Dona Célia, foi uma das primeiras a chegar ao local. “Eu reconheci o corpo e fui buscar a família”, disse emocionada em entrevista à TV Anhanguera.