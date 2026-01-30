O corpo de Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi encontrado em área de mata em Caldas Novas, Goiás (Arquivo pessoal/Georgiana dos Passos)\nA corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, encontrada morta em Caldas Novas, no sul do estado, enviou e-mail para o 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Caldas Novas, em que ela dizia ter "medo pela própria vida". No documento, a corretora relata ofensas que recebeu de Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico Cleber Rosa de Oliveira, ambos investigados pela morte de Daiane.\nA corretora de imóveis desapareceu no dia 17 de dezembro de 2025 em Caldas Novas. Ela foi vista pela última vez no prédio onde a família mora, no centro da cidade, quando foi até o subsolo do prédio para restabelecer a energia, pois o seu apartamento estava sem luz.\nO documento obtido pelo g1 mostra que Daiane encaminhou um e-mail para endereços do juizado, no qual escreve que Maicon causou a ela, juntamente com o pai, danos materiais e morais. Daiane relata ser alvo de ataques de misoginia.