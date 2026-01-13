Daiane Alves Souza, de 43 anos, está desaparecida há quase um mês em Caldas Novas (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)\nA corretora de imóveis, Daiane Alves Souza, de 43 anos, está desaparecida há quase um mês em Caldas Novas, na região sul de Goiás. A mulher foi vista pela última vez no prédio onde a família mora, no centro da cidade, no dia 17 de dezembro. Em entrevista ao g1, a mãe de Daiane, Nilse Alves Pontes, de 61 anos, cobrou respostas sobre o paradeiro da filha.\nSegundo Nilse, no dia do desaparecimento, a corretora foi até o subsolo do prédio para restabelecer a energia, pois o seu apartamento estava sem luz. Imagens de câmeras de segurança mostram Daiane no elevador pouco antes de desaparecer, por volta das 19h. Ela entra na cabine enquanto grava um vídeo para uma amiga, sai em seguida e não retorna mais (veja acima).