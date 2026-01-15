-VÍDEO: Corretora de imóveis enviou vídeo para amiga momentos antes de desaparecer em Caldas Novas (1.3361955)\nA corretora de imóveis Daiane Alves Sousa, de 43 anos, enviou um vídeo para uma amiga momentos antes de desaparecer em Caldas Novas, região sul de Goiás (veja acima). De acordo com a mãe, Nilse Alves Pontes, de 61 anos, nas imagens a filha diz que estava sem energia e iria tentar descobrir o que tinha acontecido.\nDaiane está desaparecida desde o dia 17 de dezembro. Segundo Nilse, as últimas imagens dela são do interior do elevador do prédio, quando ela vai até o subsolo para ter acesso ao quadro de luz.\nCorretora de imóveis está desaparecida há quase 1 mês, e família pede ajuda para conseguir informações\nBiomédica desaparecida: polícia quebra sigilo telefônico e amplia buscas\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre corpo de mulher encontrado em lote baldio em Araguaína