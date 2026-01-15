A corretora de imóveis Daiane Alves Sousa, de 43 anos, enviou um vídeo para uma amiga momentos antes de desaparecer em Caldas Novas, região sul de Goiás (veja acima). De acordo com a mãe, Nilse Alves Pontes, de 61 anos, nas imagens a filha diz que estava sem energia e iria tentar descobrir o que tinha acontecido.\nDaiane está desaparecida desde o dia 17 de dezembro. Segundo Nilse, as últimas imagens dela são do interior do elevador do prédio, quando ela vai até o subsolo para ter acesso ao quadro de luz.\nNo vídeo enviado para a amiga, ela filma o quadro de luz no andar do apartamento e volta na porta novamente, testando o interruptor, mostrando que o imóvel estava sem energia. Este é o vídeo que ela estava gravado quando entra no elevador, antes de parar na recepção.\nEra normal aqui a gente passar por esse tipo de problema [falta de energia] então, a gente já se prevenia gravando o que estivesse acontecendo", disse Nilse sobre o motivo da gravação.