Segundo a Polícia Civil, síndico foi preso suspeito de matar corretora e filho dele por obstruir as investigações, em Goiás (Diomício Gomes/O Popular)\nO corpo de Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi encontrado em Caldas Novas, região sul de Goiás, após o síndico do prédio ter confessado o assassinato da corretora que ficou mais de 40 dias desaparecida. Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil apresentou mais indícios que reforçam a autoria do crime.\nO g1 entrou em contato com a defesa do síndico, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nCléber e o filho, Maicon Douglas Souza de Oliveira, foram presos na madrugada desta quarta-feira (28). Os dois devem ficar presos temporariamente por 30 dias enquanto as investigações continuam para esclarecer a dinâmica do assassinato. A defesa de Maicon não foi localizada.