-Vídeo - Corpo corretora localizado (1.3367126)\nO síndico Cléber Rosa de Oliveira confessou ter matado a corretora Daiane Alves, de 43 anos, e levou a polícia ao local onde o corpo foi deixado, a cerca de 15 quilômetros de distância do prédio em que a profissional morava. Segundo informações apuradas pela repórter da TV Anhanguera Ludmilla Rodrigues, o corpo de Daiane estava em uma região de mata em Caldas Novas, no sul goiano (assista acima).\nUma coletiva da Polícia Civil (PC) será realizada nesta quarta-feira (28) para explicar os detalhes da operação que resultou nas prisões do síndico e do filho dele, Maycon Douglas. Além dos dois presos, o porteiro do prédio foi conduzido coercitivamente à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Cléber para pedir um novo posicionamento. Entretanto, ainda não houve retorno. A reportagem não conseguiu localizar as defesas de Maycon Douglas e do porteiro.