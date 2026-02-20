-Vídeo: Vídeo gravado por corretora de imóveis mostra ataque de síndico em subsolo de prédio (1.3376233)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira fez uma emboscada contra a corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos. A informação foi divulgada pelo delegado André Luiz Barbosa, da Polícia Civil de Caldas Novas, na região sul de Goiás, durante coletiva nesta quinta-feira (19) sobre a conclusão das investigações sobre a morte de Daiane.\nDaiane desapareceu em 17 de dezembro de 2025, e o corpo foi encontrado no dia 28 de janeiro, após o síndico do prédio, Cleber Rosa de Oliveira, confessar o crime e apontar o local à Polícia Civil (PC).\nPolícia Civil mostrou na coletiva um vídeo que foi recuperado do celular de Daiane Alves. As imagens mostram quando a corretora desce do elevador, já no subsolo do prédio, e vai até os relógios de energia; neste momento, ela é atacada (veja o vídeo acima).