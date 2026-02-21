-Vídeo: Vídeo gravado por corretora de imóveis mostra ataque de síndico em subsolo de prédio (1.3376233)\nO filho do síndico que confessou ter matado a corretora Daiane Alves, de 43 anos, em Caldas Novas, no sul de Goiás, ficou sabendo do crime no dia 15 de janeiro, quase um mês depois do seu desaparecimento. De acordo com o delegado André Luiz Barbosa, Maicon Douglas de Oliveira afirmou, em depoimento, que nesse dia o pai lhe contou sobre o assassinato. Com o fim do inquérito, a polícia concluiu que o rapaz não teve nenhuma participação no crime nem atrapalhou as investigações e, por isso, ele foi solto.\nEm nota, os advogados afirmaram que apresentaram à polícia "um acervo probatório irrefutável" que atestou que ele não participou de forma alguma do crime. A defesa disse, ainda, que "a ciência e a técnica, de forma incontestável, demonstraram a sua absoluta inocência" (leia a íntegra da nota ao final da reportagem).