Os Correios colocaram à venda bicicletas, eletrônicos e móveis considerados inservíveis em leilão eletrônico no Tocantins, com lances iniciais a partir de R$ 41,72. Os lotes incluem itens diversos que podem ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas até o prazo final do certame, disponível na plataforma oficial da estatal.\nAs visitas podem ser feitas até a próxima sexta-feira (10), das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, no edifício-sede dos Correios, em Palmas, na Avenida Siqueira Campos (antiga Av, Teotônio Segurado), Quadra 202 Norte.\nConcurso da Saúde no Tocantins avança com banca definida para mais de 5 mil vagas\nPasseio interrompido: veja o que se sabe sobre a morte da estudante em praia de Araguanã\nA venda será feita por meio de dispensa de licitação, e cada lote será destinado ao interessado que apresentar a maior oferta, desde que seja respeitado o valor mínimo estabelecido pela estatal.