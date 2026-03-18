O trânsito na TO-201, entre Sítio Novo e Axixá do Tocantins, na região norte do estado, ficou prejudicado após um córrego transbordar. Com o alagamento, parte da rodovia ficou encoberta, e motoristas se arriscaram ao atravessar o trecho tomado pela água.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Temporal deixa 30 casas alagadas e ponte submersa em Axixá\nA situação foi registrada após fortes chuvas nos municípios, nesta terça-feira (17). De acordo com a Defesa Civil Estadual, o nível da água já baixou e não há indícios de danos estruturais na rodovia.\nAlém dos impactos na rodovia, cerca de 30 residências foram afetadas no bairro Santa Rita, em Axixá.\nSegundo a Defesa Civil, os imóveis não são considerados inabitáveis, sendo registrados principalmente danos materiais e alagamentos em áreas externas, como quintais. Até o momento, não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas, nem de vítimas.