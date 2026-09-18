Unidade Prisional Regional de Palmas (Emerson Silva/Arquivo JTo)\nA Corregedoria-Geral da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo instaurou duas sindicâncias administrativas para apurar as mortes de dois detentos que cumpriam pena na Unidade Penal Regional de Palmas (UPRP). Os óbitos ocorreram no Hospital Geral de Palmas (HGP) em datas distintas de 2026, durante períodos de internação dos reclusos.\nAs portarias que determinam o início das investigações constam na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (15). As apurações têm como finalidade esclarecer o contexto dos falecimentos e checar eventual descumprimento dos deveres funcionais estabelecidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins (Lei nº 1.818/2007).\nUm dos procedimentos, formalizado pela Portaria nº 53, analisa as circunstâncias da morte de Celso de Paulo Gabriel, de 56 anos. O homem faleceu às 11h25 do dia 25 de junho deste ano nas dependências do HGP. Conforme a guia de encaminhamento do corpo anexada ao processo, o interno aguardava a realização de uma cirurgia cardíaca na unidade hospitalar.