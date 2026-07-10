A Corregedoria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar suspeitas de cobranças indevidas a pacientes e familiares durante transferências entre hospitais da rede estadual. A portaria consta no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (9).\nO processo envolve seis servidores da Secretaria da Saúde. Segundo a portaria, quatro deles apresentam indícios de receber valores de pacientes e familiares para acompanhar pessoas que precisavam de transferência entre unidades hospitalares. Outro servidor responde por suspeita de conivência com a prática. Já o sexto aparece na investigação por suposta utilização do cargo público em razão de uma possível ligação com empresa prestadora de serviços para viabilizar transferências de pacientes.