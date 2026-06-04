Movimentação na BR-153 em trecho no Tocantins (Divulgação/PRF)\nMais de 60 mil veículos devem circular pela BR-153, no trecho entre Talismã e Aliança do Tocantins, durante o ponto facultativo de Corpus Christi. A estimativa é da Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela rodovia, que prevê reforço nas equipes de atendimento até o próximo domingo (7) devido ao aumento do fluxo de viajantes.\nSegundo a concessionária, as obras de manutenção e melhorias seguirão o cronograma previamente definido em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No trecho tocantinense da BR-153, entre Talismã e Aliança, no sul do estado, os serviços ocorrerão normalmente nesta sexta-feira (5) e sábado (6). Já no domingo (7), os trabalhos serão realizados até as 15h.\nConfira os trechos com obras durante o Corpus Christi