Os corpos de dois homens foram encontrados em lagos de Gurupi e Porto Nacional, no sul do Tocantins, na tarde desta quarta-feira (16). As vítimas ainda não foram identificadas, e os casos serão investigados pela Polícia Civil.\nO Jornal do Tocantins solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre as vítimas, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.\nEm Gurupi, o corpo foi localizado por um pescador em uma represa na região da antiga Saneatins, entre os setores Sul e Waldir Lins. A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h40.\nSegundo a PM, o corpo estava às margens do reservatório e em avançado estado de decomposição. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos, o Corpo de Bombeiros fez a retirada da vítima, que foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).