Os corpos de um homem e de uma criança foram localizados no início da tarde deste sábado (4) no Rio Javaés, na região sudoeste do Tocantins. As vítimas desapareceram após o naufrágio de uma canoa de alumínio na zona rural de Sandolândia, na região da Ilha do Bananal, ocorrido na última sexta-feira (3).\nSegundo informações do Corpo de Bombeiros, os corpos emergiu à superfície e foram encontrados próximo ao local onde a canoa virou. As vítimas foram identificadas como Alberlei Araújo da Silva, de 41 anos, Danilo Silva Ramos, de três anos.\nBuscas por desaparecidos no Rio Javaés são retomadas após naufrágio\nMenino de 10 anos é atacado por pit bull e precisa passar por cirurgia\nA embarcação transportava quatro pessoas no momento do acidente. Um adulto e uma criança conseguiram se salvar e pediram socorro.