Os corpos de José Mário da Silva Souto, Dayane Pereira dos Santos, Victo Reginaldo Abne dos Santos Souto, Emanuela Vitória dos Santos Souto, José Arthur dos Santos Soutos e Theo dos Santos Souto foram enterrados nesta segunda-feira (22) no Cemitério Monsenhor Juarez de Passos, localizado na cidade de Campinorte, no norte de Goiás. A família morreu em um acidente na BR-153 que envolveu um caminhão, dois veículos e uma moto.\nO acidente que provocou as mortes aconteceu no sábado (20). Além da família que viajava para uma festa de aniversário, um casal de motociclistas também morreu no local, totalizando oito vítimas. O casal que estava na motocicleta foi identificado como Rosimara Ferreira Mendonça e Wellitom Vieira Bruno, ambos de 42 anos.\nConforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF-GO), o condutor de uma caminhonete é suspeito de causar o acidente, ele estava bêbado e fugiu do local. Mais tarde, com o apoio da Polícia Militar (PM), o homem de 46 anos foi preso e o veículo apreendido.