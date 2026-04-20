Foi encontrado um corpo que pode ser do professor goiano Danilo Neves Pereira, de 35 anos, que desapareceu após sair para um encontro, na Argentina. Ao POPULAR, o Ministério das Relações Exteriores informou que, no momento, “está em curso o processo de autópsia e reconhecimento”.\nO professor está desaparecido desde a última terça-feira (14). Em entrevista ao g1, o amigo Diego Machado contou que Danilo entrou em contato pela última vez durante a madrugada, quando avisou a um colega por mensagem que iria se encontrar com uma pessoa e enviou a localização. Ele está no país argentino havia cerca de seis meses.\nEle é uma pessoa exímia e muito trabalhadora. O Danilo não teria desaparecido por qualquer coisa. Ele é muito responsável. Alguma coisa aconteceu e, se a gente não fizer pressão, a gente não vai achá-lo", declarou Diego à repórter do g1 Goiás, Yanca Cristina.