Um corpo foi localizado em uma fazenda, na zona rural de Axixá do Tocantins, região do Bico do Papagaio. Segundo a Polícia Militar, os restos mortais são de um homem, mas não foi possível fazer a identificação devido ao avançado estado de decomposição.
O caso foi registrado nesta quarta-feira (8). A polícia informou que um colaborador da fazenda encontrou o corpo e chamou os policiais. A área foi isolada, e os peritos informaram à PM que não foi possível determinar a causa da morte no local.
O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguatins, onde deve passar por exame de identificação.