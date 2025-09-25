Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na TO-080, na zona rural de Luzimagues, distrito de Porto Nacional. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos na região das costas.\nConforme a PM, os militares foram acionados após o corpo ser localizado no km 22 da rodovia, próximo ao perímetro urbano, na tarde desta quarta-feira (24). A identidade da vítima não foi informada.\nQuando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo em estado de decomposição com ferimentos nas costas. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados para realizar os procedimentos legais de perícia e remoção.\nO caso ainda será investigado pela Polícia Civil. O JTo solicitou mais informações sobre a vítima para a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.