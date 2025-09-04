Um corpo foi encontrado carbonizado perto de uma propriedade rural de Cristalândia, no sudoeste do estado. A vítima, a princípio identificada como sendo do sexo masculino, estava com as mãos amarradas.\nPoliciais civis chegaram ao corpo na tarde de quarta-feira (3), após a 59ª Delegacia de Cristalândia receber uma denúncia.\nConforme a delegada Jeannie Daier, responsável pelo caso, informações preliminares repassadas à polícia indicaram que o corpo estava em uma estrada que fica entre o município e Nova Rosalândia, a aproximadamente 6 quilômetros da cidade.\nA suspeita da polícia é de que o crime tenha acontecido na madrugada do mesmo dia. Além de estar com as mãos amarradas, havia uma corda ao redor do pescoço.\nA perícia esteve no local, e o corpo foi levado para o Núcleo de Medicina Legal de Paraíso do Tocantins para passar por exames de necropsia. A identificação ainda está sendo apurada pela Polícia Civil.