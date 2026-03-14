Um corpo foi encontrado boiando no Lago de Palmas, na região da primeira vazante da Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas ao distrito de Luzimangues. A localização foi feita por um bombeiro militar que estava de folga, no fim da tarde desta sexta-feira (13). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a causa da morte foi afogamento, mas a identidade da vítima não será divulgada neste momento.\nA Polícia Militar informou que foi chamada e os militares confirmaram a presença de um corpo boiando nas águas, sendo necessário o imediato isolamento da área para preservação.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou um bote para chegar ao ponto indicado. Após os trabalhos da perícia, a equipe transportou o corpo até a rampa de embarcações situada ao lado dos flutuantes, na Orla da Graciosa. De acordo com a corporação, a retirada foi feita naquele local devido à impossibilidade de acesso pelo aterro da vazante.