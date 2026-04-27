Um homem de 61 anos foi encontrado morto em uma área rural de Santa Fé do Araguaia, na região norte do Tocantins. O corpo estava em estado avançado de decomposição e foi localizado por um vizinho.\nDe acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 14h24 do último sábado (25), no projeto de Assentamento São Sebastião. A vítima foi identificada como José Luiz Ferreira da Silva.\nHomem foragido por homicídio em campo de futebol de Palmas é preso em Goiás\nFim de semana violento em Palmas: dois homens são assassinados com armas brancas\nSegundo os militares, uma testemunha relatou que estranhou o fato de o homem não ter ido buscar a motocicleta, que costumava deixar diariamente na casa de um vizinho. Ao verificar a situação, foram encontrados alguns pertences da vítima e, a poucos metros do local, o corpo caído no chão.