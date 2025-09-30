Um corpo foi encontrado em um riacho no setor Bela Vista em Gurupi. Segundo a Polícia Militar, os militares foram até o local e avistaram o corpo dentro da água, em estado avançado de decomposição.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Gurupi\nCaso foi registrado nesta segunda-feira (29). As informações chegaram aos militares após uma funerária relatar que havia recebido a ligação de um pescador. Ele contou que teria visto o cadáver às margens do riacho.\nJustiça decreta prisão preventiva de suspeito de envolvimento no assassinato de jovem encontrado em porta-malas\nBriga com cunhado termina em morte a facadas, afirma PM\nJovem de 20 anos morre após motocicleta bater em poste\nConforme a Secretaria de Segurança Pública, a vítima ainda não foi identificada. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde irá passar por exames.