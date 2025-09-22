Um jovem de 25 anos foi encontrado morto com marcas de tiro às margens da TO-181, próximo de Sandolândia. Segundo a Polícia Civil, foram identificadas perfurações no corpo da vítima e na moto que estava ao seu lado.\nO caso foi registrado na madruga de domingo (21). O jovem foi identificado como Jefferson Lima Borges. A Polícia Civil informou que inicialmente uma equipe foi chamada para verificar um possível acidente de trânsito, mas no local identificaram evidências do crime de homicídio.\nTrês pessoas morrem após acidente entre dois carros em rodovia do Tocantins\nNo Tocantins, número de cabeças de gado é quase oito vezes maior que a população humana\nPrefeitura de Jaú decreta luto após morte de pai, mãe e quatro filhos em acidente na BR-153\nA perícia recolheu duas cápsulas de calibre 9mm e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi, onde passou por exame de necropsia.