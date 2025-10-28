-Motocicletas de trilheiros submersas no rio Tocantins (1.3329360)\nO corpo de Jefferson de Oliveira Campos, de 26 anos, foi localizado na manhã desta terça-feira (28). Ele havia desaparecido após uma balsa naufragar no Rio Tocantins enquanto fazia a travessia de trilheiros e motos do Tocantins para o Maranhão. Duas pessoas morreram.\nO acidente aconteceu na tarde de domingo (26), em um ponto do rio entre São Sebastião do Tocantins e São Félix (MA). Segundo os Bombeiros, o corpo de Jefferson foi localizado boiando a uma distância de 20 km do local do acidente.\nA outra vítima do acidente foi Marcos Vinícius Barbosa Oliveira, de 22 anos, que teve o corpo localizado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (27).\nSegundo informações dos Bombeiros, no momento do acidente, 15 pessoas estavam embarcadas na balsa, além de 11 motocicletas e um quadriciclo. Os veículos afundaram junto com o barco e as demais vítimas conseguiram sair da água sem ferimentos.