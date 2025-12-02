O corpo do vigia sergipano, Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, foi sepultado, na tarde desta terça-feira (2), no município de Siriri (SE). Ele morreu após ser baleado pelo dono de um carro de luxo, no último sábado, dentro de um shopping na cidade de Palmas (TO).\nFamiliares optaram por não realizar velório e após orações o corpo foi enterrado no cemitério do município sergipano. Trabalhador, brincalhão e tranquilo: saiba quem era o vigia.\nO irmão de Dennis, Dhemysson dos Santos, contou que ele morava na Bahia e mudou para a cidade de Palmas em busca de oportunidade. “Merece justiça, ele não merecia uma coisa dessa não, ninguém merece, né?", disse.\nSegundo a Polícia Militar, na noite do crime o vigia tinha orientado o motorista a retirar o veículo de um local proibido. Logo depois, o homem sacou uma arma e atirou na barriga da vítima. A Polícia Civil complementou informando que o investigado teria atingido uma baliza sinalizadora do estacionamento e, por isso, foi abordado pela vítima.