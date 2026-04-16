O corpo do professor indígena Watau Awa Iny foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16) pelos Bombeiros. Ele desapareceu após o barco em que estava com o filho, Jãegany Werekina Ãwa Iny, de 2 anos, virar no Rio Araguaía, próximo de São Félix do Araguaia (MT), cidade que faz divisa com o Tocantins. A criança também morreu.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Buscas continuam por indígena do TO desaparecido após canoa virar no Rio Araguaia, em MT\nO acidente foi registrado na terça-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, moradores da região iniciaram as buscas logo após o acidente e encontrarram o corpo da criança dentro da embarcação, sem sinais vitais.\nConforme os bombeiros, pai e filho haviam saído do distrito de Santa Luzia, em Paraíso do Tocantins, com destino a São Félix do Araguaia, mas o barco virou pouco antes de chegar ao local.