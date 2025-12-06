O corpo de Maysa Rodrigues Fernandes Cardoso, de 35 anos, foi localizado após a filha dela, de 18 anos, chamar a Polícia Militar (PM) por desconfiar da versão dada pelo pai sobre a morte dela. Ao ser questionado pelos militares, ele confessou o crime e foi preso em flagrante.\nO preso foi identificado como Cleófas Rodrigues, de 41 anos. Aos policiais, ele afirmou que ficou 24 horas com o corpo dentro de casa antes de enterrá-lo em uma área de mata, em Gurupi, no sul do estado. O g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nDe acordo com a polícia, Cleófas contou aos familiares que a esposa morreu por overdose de álcool. A filha do casal procurou os militares na quarta-feira (3) para relatar o caso. Enquanto os policiais acompanhavam a jovem até a casa da família para verificar a ocorrência, ela reconheceu o carro do pai e pediu que os policiais o abordassem.