O corpo de uma mulher de 25 anos foi encontrado enterrado no quintal de uma casa em Colinas do Tocantins, região norte do estado, nesta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Civil, dois homens e uma mulher foram presos. O nome da vítima não foi divulgado.\nO crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (19), no setor Santo Antônio. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso, o JTo não conseguiu entrar em contato com as defesas.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais receberam uma denúncia informando sobre uma possível cova rasa com cheiro forte em uma casa. A equipe foi ao local e confirmou o caso.\nDurante a ação, os agentes encontraram um dos suspeitos, conhecido como ‘Gaguim’, que confessou ter estrangulado a vítima com uma corda e depois enterrado o corpo no quintal da casa.