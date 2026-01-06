Corpo de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, foi encontrado em Araguaína (Divulgação/Instagram Araguaína 24h)\nO corpo de uma mulher de 36 anos foi encontrado em um terreno baldio após um morador notar a presença de urubus, em Araguaína, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Rozália Gonçalves Pereira, que estava desaparecida desde o dia 1º de janeiro de 2026 ao sair de casa para um encontro com uma pessoa que conheceu pelas redes sociais.\nVeja vídeo no JA 2º Edição: Corpo de mulher é encontrado no Setor Lago Sul, em Araguaína\nO caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (5), no setor Lago Sul. Conforme os militares, o corpo da vítima estava em estado de decomposição e com perfurações à altura do tórax.\nAos militares, um morador da região informou que havia sentido um mau cheiro há pelo menos três dias e, ao perceber urubus sobrevoando o local, encontrou o corpo de Rozália Gonçalves.