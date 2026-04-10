O corpo do motorista de caminhão Donizete Goncalves, de 54 anos, que havia desaparecido há dois dias após uma embarcação virar durante uma ventania no Lago das Brisas, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (9), no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul goiano.\nA operação de busca e salvamento, conduzida pelo Corpo de Bombeiros, iniciou ainda na madrugada de terça-feira (7), após um forte temporal atingir a região nas proximidades da Rampa da Balsa, na região do Corumbazul.\nSegundo informações dos militares, três pessoas estavam em uma estrutura flutuante utilizada para pesca e lazer, posicionada a cerca de 80 metros da margem, quando o tablado foi atingido pela tempestade e acabou virando.\nOs bombeiros informaram que, conforme relatos, duas pessoas envolvidas conseguiram se manter agarradas à estrutura parcialmente submersa e foram resgatadas pelas equipes de socorro. Elas foram encaminhadas ao hospital municipal de Buriti Alegre para avaliação médica. Já a terceira vítima tentou nadar até a margem, mas acabou submergindo, sendo considerada desaparecida, segundo a ocorrência.