O corpo de um homem que estava desaparecido desde sábado (4) foi localizado às margens da BR-153, entre Araguaína e Nova Olinda, no norte do Tocantins. Ele foi identificado como Charles Rodrigues Costa, de 47 anos.\nVeja a reportagem no Bom Dia Tocantins: Corpo de homem desaparecido é encontrado às margens da BR-153\nConforme apurado pela TV Anhanguera, Charles saiu de casa de moto com destino a Redenção (PA). A esposa dele procurou as Polícias Civil e Militar após perder contato com o marido e informou aos policiais o último sinal de localização dele.\nNa manhã de segunda-feira (6), os Bombeiros fizeram buscas pelo motociclista na região do Povoado Ponte, às margens da BR-153, mas a vítima não foi encontrada. A esposa retornou à sede do batalhão durante a tarde pedindo que as buscas fossem retomadas.