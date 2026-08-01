O corpo do jovem Luiz Abreu dos Reis, de 31 anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (1º), no Rio Tocantins, em Pedro Afonso, na região central do estado.\nSegundo a família, o jovem desapareceu após mergulhar por volta das 19h30 desta sexta-feira (31). Após o mergulho, ele não voltou mais à superfície.\nO Corpo de Bombeiros Militar confirmou que realizou o resgate do corpo no local e que, devido ao difícil acesso, a vítima foi transportada até a margem e deixada aos cuidados da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML).\nMulher é assassinada em Araguaína; ex-companheiro é suspeito do crime\nIrmã de jovem que morreu em chacina diz que suspeito do crime sempre ligava para saber onde e com quem ela estava\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será investigado pela Polícia Civil.