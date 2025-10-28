O corpo de um jovem que estava em uma embarcação que naufragou em trecho do Rio Tocantins no norte do estado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27). A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Barbosa Oliveira, de 22 anos. Uma pessoa ainda está desaparecida.\nA informação sobre o encontro do corpo foi divulgada pelos bombeiros. O naufrágio aconteceu na tarde de domingo (26), em ponto do rio entre São Sebastião do Tocantins e São Félix (MA).\nDesde domingo, equipes dos bombeiros, com apoio da Marinha do Brasil, fazem buscas pelos desaparecidos. O nome da vítima que ainda está desaparecida não foi divulgado.\nCorpo do segundo jovem que estava desaparecido após balsa afundar no Rio Tocantins é encontrado\nMergulhador filma balsa que naufragou carregada de motos e trilheiros no Rio Tocantins; dois morreram