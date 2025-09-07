O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado com pés e mãos amarrados, neste domingo (7), em Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi identificado como Edimar Martins da Silva.\nO corpo foi localizado próximo ao lixão da cidade, no Setor São José II, às margens da BR-242. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha perfurações na cabeça que podem ter sido causadas por arma de fogo. Um celular e uma cédula de R$ 100 foram encontrados com o corpo.\nFilho de policial civil morre após carro sair da pista e capotar na TO-040\nMulher indígena é encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado na Ilha do Bananal\nA polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima. A Polícia Científica fez a perícia da área do crime e o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi para a realização dos exames necessários.